«Лучшая адаптация видеоигр». Критики в восторге от фильма «Обитель зла» Зака Креггера

18 сентября состоится мировая премьера фильма «Обитель зла» — новой адаптации видеоигровой серии Resident Evil от режиссёра Зака Креггера («Орудия»). Многие критики уже посмотрели хоррор и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 98% свежести.

Таким образом, новая картина Зака Креггера теперь обладает самым высоким рейтингом за всю его карьеру — ранее первое место занимал нашумевший фильм ужасов «Орудия» (93% свежести). «Обитель зла» хвалят не только как успешную адаптацию культовой серии, которая передала все хоррор-аспекты Resident Evil, но и как самостоятельную ленту, сочетающую юмор и жестокость, знакомые по предыдущим работам постановщика. При этом некоторые критики ругают проект за слабый сюжет и отсутствие неожиданных поворотов.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Обитель зла» по Resident Evil:

Зак Креггер меняет правила игры в современных экранизациях видеоигр, передавая чудовищный дух Resident Evil в мрачно-юмористической оригинальной истории. Здесь он никого не щадит.

90-минутный фильм Зака Креггера «Обитель зла» представляет собой динамичную и бескомпромиссную интерпретацию культовой хоррор-франшизы, которая, кажется, будет только набирать популярность.

Зак Креггер снял лучший фильм франшизы «Обитель зла». Превосходная операторская работа, взрывной первый акт, по-настоящему пугающие моменты и блестящая игра Остины Абрамса сделали этот перезапуск обязательным для просмотра.

После «Варвара» и «Орудий» Зак Креггер выпустил ещё один потрясающий и увлекательный фильм, который получился очень жутким, очень страшным и одновременно очень смешным.

Это один из самых захватывающих фильмов, снятых по мотивам известной франшизы за последнее время, и впервые ему удалось точно передать полное погружение в ощущение видеоигры на экране.

«Обитель зла» постепенно передаёт ощущение присутствия в видеоиграх, но вызывает чувство срочности и опасности в использовании резкого, шокирующего тона, который быстро надоедает и раскрывает лишь слабую сюжетную линию.

Фильм «Обитель зла» неофициально выйдет в России 1 октября. Лента сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).</