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Первый кадр «Южной Америки» — продолжение «Южного парка» стартует 17 сентября

Первый кадр «Южной Америки» — продолжение «Южного парка» стартует 17 сентября
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Компания Paramount представила первый кадр мультсериала «Южная Америка» — 29-го сезона знаменитого шоу «Южный парк», который получил новое название. Продолжение комедийного проекта стартует уже 17 сентября.

Фото: Paramount

О шуточном переименовании «Южного парка» впервые заявили создатели сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер. Они сделали это, чтобы высмеять президента США Дональда Трампа, который призвал добавлять слово «Америка» к любым географическим объектам, находящимся рядом со страной.

В 29-й сезон «Южной Америки» войдёт шесть эпизодов. Они будут выходить на телеканале Comedy Central каждый четверг, а уже на следующий день появляться на стриминговом сервисе Paramount+. Ранее сообщалось, что сериал продлён минимум до 2030 года.

Как смотреть новый сезон «Южного парка»:
Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»
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