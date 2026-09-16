Первый кадр «Южной Америки» — продолжение «Южного парка» стартует 17 сентября

Компания Paramount представила первый кадр мультсериала «Южная Америка» — 29-го сезона знаменитого шоу «Южный парк», который получил новое название. Продолжение комедийного проекта стартует уже 17 сентября.

Фото: Paramount

О шуточном переименовании «Южного парка» впервые заявили создатели сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер. Они сделали это, чтобы высмеять президента США Дональда Трампа, который призвал добавлять слово «Америка» к любым географическим объектам, находящимся рядом со страной.

В 29-й сезон «Южной Америки» войдёт шесть эпизодов. Они будут выходить на телеканале Comedy Central каждый четверг, а уже на следующий день появляться на стриминговом сервисе Paramount+. Ранее сообщалось, что сериал продлён минимум до 2030 года.