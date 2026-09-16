Матвей Сафонов вошёл в первую команду недели в EA Sports FC 27

16 сентября Electronic Arts выпустила первую команду недели в EA Sports FC 27. По традиции в неё вошли игроки, отличившиеся индивидуальной игрой за последнюю неделю — улучшенные карточки спортсменов можно получить в режиме Ultimate Team до следующей среды.

Так, первую команду недели возглавил Ламин Ямаль из «Барселоны» — он получил карточку с рейтингом 91. Всего в список вошли 23 футболиста, среди которых оказался и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Ему досталась карточка с рейтингом 84.

Первая команда недели в EA Sports FC 27 Фото: EA Sports

Фото: EA Sports FC 27

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.