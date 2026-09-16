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Кара Делевинь сыграет в эротическом триллере Non Compos Mentis со звездой «Аватара»

Кара Делевинь сыграет в эротическом триллере Non Compos Mentis со звездой «Аватара»
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Издание Deadline сообщило, что в работу запущен эротический триллер Non Compos Mentis («Невменяемый»). Дата выхода фильма неизвестна — съёмки стартуют в октябре.

Картина расскажет о двух братьях, один из которых является опытным адвокатом, а другой — жестоким наследником большой корпорации. Мать героев начинает страдать деменцией, из-за чего сыновьям приходится заботиться о ней. Отношения мужчин ухудшаются, когда у адвоката появляется роман с молодой девушкой, что приводит к опасному любовному треугольнику.

Главные роли исполнят Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет»), Сэм Уортингтон («Аватар») и Лиам Хемсворт («Ведьмак»). Режиссёром выступит Пол Шредер — сценарист культовых фильмов «Таксист» и «Бешеный бык».

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