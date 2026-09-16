15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар» от Франции

Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар» от Франции
Комментарии

Правительство Франции выбрало фильм, который отправится для участия на грядущем «Оскаре»-2027. Этой лентой стал «Минотавр» российского режиссёра Андрея Звягинцева — картина сможет претендовать на статуэтку в категории «Лучший международный фильм».

«Минотавр» рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров («Артистка») и Ирис Лебедева («Налёт»).

«Минотавр» стал первой картиной Андрея Звягинцева с 2017 года, сейчас постановщик как раз проживает во Франции. Новая картина режиссёра получила Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале и выйдет в мировом прокате 20 ноября. Грядущий «Оскар»-2027 же пройдёт 14 марта 2027 года.

Материалы по теме
Видео
Большой трейлер фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева — выход 20 ноября
Комментарии