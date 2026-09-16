Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар» от Франции

Правительство Франции выбрало фильм, который отправится для участия на грядущем «Оскаре»-2027. Этой лентой стал «Минотавр» российского режиссёра Андрея Звягинцева — картина сможет претендовать на статуэтку в категории «Лучший международный фильм».

«Минотавр» рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров («Артистка») и Ирис Лебедева («Налёт»).

«Минотавр» стал первой картиной Андрея Звягинцева с 2017 года, сейчас постановщик как раз проживает во Франции. Новая картина режиссёра получила Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале и выйдет в мировом прокате 20 ноября. Грядущий «Оскар»-2027 же пройдёт 14 марта 2027 года.