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В России вышел боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном

В России вышел боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном
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С сегодняшнего дня в России начинают крутить боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном в одной из главных ролей. Ленту уже можн посмотреть в кинотеатрах страны.

Лента расскажет историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке.

Режиссёром фильма выступил Скотт Во («Круче некуда»). Вместе с Ричсоном в картине также снялись Оуэн Уилсон («Локи»), Лейла Джордж («История любви»), Родриго Санторо («Последнее солнце») и другие менее известные широкому кругу лиц актёры.

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