Вышел новый постер фильма «Плетёный муж»

Black Bear выпустила новый постер фильма «Плетёный муж», на котором можно увидеть двух ключевых героев. Мелодрама выйдет в кинотеатрах России 5 ноября.

Дебютный постер картины «Плетёный муж»

Фото: Black Bear

Сюжет ленты развернётся в вымышленном мире. Главной героиней выступит женщина, которая страдает от одиночества. Однажды она просит корзинщика сплести ей мужа, который в итоге оживает и становится заботливым мужчиной. Однако плетёный человек вызывает зависть у её соседей.

Главные роли в фильме сыграли Оливия Колман («Отец»), Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), Питер Динклэйдж («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — авторы комедии «Спаси себя сам!».