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Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» вышел в кинотеатрах России

Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» вышел в кинотеатрах России
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С сегодняшнего дня в России начались показы хоррор-боевика «Натиск». Лента доступна для просмотра во многих городах страны. Она появилась в стране на две недели позже мирового проката, зато сейчас картина вышла с профессиональным дубляжом без ограничений.

По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним тут же отправляются наёмники. Защитить от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.

Главные роли в фильме сыграли Адрия Архона («Андор»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Ребекка Холл («Престиж»). Режиссёром стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).

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