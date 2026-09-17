Хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора» вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в России начались показы хоррор-боевика «Натиск». Лента доступна для просмотра во многих городах страны. Она появилась в стране на две недели позже мирового проката, зато сейчас картина вышла с профессиональным дубляжом без ограничений.

По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним тут же отправляются наёмники. Защитить от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.

Главные роли в фильме сыграли Адрия Архона («Андор»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Ребекка Холл («Престиж»). Режиссёром стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).