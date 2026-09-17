Стильный Эван Питерс — на новых постерах 13-го сезона «Американской истории ужасов»

FX продолжает подогревать интерес к новому сезону сериала «Американская история ужасов». В этот раз на постерах оказался Эван Питерс в разных амплуа, в которых ранее его уже можно было увидеть в рамках других сезонов шоу.

Новые постеры 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Фото: FX

Фото: FX

Шоу представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Предстоящие эпизоды станут большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей сериала.

Продолжение хоррора стартует 24 сентября на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.