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«Персонажи повзрослеют». Дэвид Коренсвет — о героях в продолжении «Супермена»

«Персонажи повзрослеют». Дэвид Коренсвет — о героях в продолжении «Супермена»
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Дэвид Коренсвет рассказал, что в продолжении «Супермена» персонажи станут будто более зрелыми и начнут смотреть на некоторые вещи иначе. Уже как минимум в этом плане актёру очень нравится картина.

Персонажи стали немного более зрелыми. Они зайдут чуть дальше… не говоря уже обо всём безумии. Ник Холт в боевом костюме!

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.

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