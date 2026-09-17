«Персонажи повзрослеют». Дэвид Коренсвет — о героях в продолжении «Супермена»

Дэвид Коренсвет рассказал, что в продолжении «Супермена» персонажи станут будто более зрелыми и начнут смотреть на некоторые вещи иначе. Уже как минимум в этом плане актёру очень нравится картина.

Персонажи стали немного более зрелыми. Они зайдут чуть дальше… не говоря уже обо всём безумии. Ник Холт в боевом костюме!

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.