Закончился первый сезон сериала «Холод» — вышла последняя серия

Сегодня на российских стриминговых сервисах вышла последняя серия первого сезона сериала «Холод». На этом сезон завершился, будет ли второй, пока неизвестно.

По сюжету Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. После выхода из тюрьмы Женя начинает мстить тем, кто её подставил.

Режиссёром и автором сценария выступил Алексей Казаков («Родные»). Вместе с Любовью Аксёновой также сыграли Лариса Гузеева («Жестокий романс»), Денис Прытков («Яга на нашу голову»), Линда Лапиньш («Чужие деньги») и другие актёры.