Вышел четвёртый сезон антологии «Монстр» про Лиззи Борден

Сегодня на Netflix вышел четвёртый сезон антологии «Монстр» Райана Мёрфи. Новая глава посвящена Лиззи Борден, для просмотра доступны сразу все восемь эпизодов.

Борден жила в Массачусетсе в конце XIX века. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Саму Лиззи Борден сыграла Элла Битти («Вражда»). Одну из главных ролей вновь исполнил Чарли Ханнэм, который воплотил маньяка Эда Гейна в третьем сезоне. В актёрском составе также задействованы Вики Крипс («Призрачная нить»), Ребекка Холл («Престиж») и Джессика Барден («Лобстер»).