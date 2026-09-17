Джессика Честейн сыграет в драматическом сериале «Изъятия»
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По данным Deadline, Джессика Честейн сыграет одну из ведущих ролей в драматическом сериале «Изъятия». Шоу выпустят на Netflix.
Проект рассказывает о сообществе пациенток с ЭКО, которые собираются вместе для протеста против Йельского университета фертильности после операции без анестезии — потому что медсестра украла у них фентанил. Этот случай произошёл в 2020 году.
Честейн присоединяется к ранее анонсированным в актёрском составе звёздам Эмилии Джонс и Эми Райан. Джессика играет Кейтлин Лэнгфорд, бывшего искусствоведа, которая последние десять лет провела в бесконечном цикле неудачных попыток лечения бесплодия.
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