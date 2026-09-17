15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джессика Честейн сыграет в драматическом сериале «Изъятия»

Джессика Честейн сыграет в драматическом сериале «Изъятия»
Комментарии

По данным Deadline, Джессика Честейн сыграет одну из ведущих ролей в драматическом сериале «Изъятия». Шоу выпустят на Netflix.

Проект рассказывает о сообществе пациенток с ЭКО, которые собираются вместе для протеста против Йельского университета фертильности после операции без анестезии — потому что медсестра украла у них фентанил. Этот случай произошёл в 2020 году.

Честейн присоединяется к ранее анонсированным в актёрском составе звёздам Эмилии Джонс и Эми Райан. Джессика играет Кейтлин Лэнгфорд, бывшего искусствоведа, которая последние десять лет провела в бесконечном цикле неудачных попыток лечения бесплодия.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android