Джессика Честейн сыграет в драматическом сериале «Изъятия»

По данным Deadline, Джессика Честейн сыграет одну из ведущих ролей в драматическом сериале «Изъятия». Шоу выпустят на Netflix.

Проект рассказывает о сообществе пациенток с ЭКО, которые собираются вместе для протеста против Йельского университета фертильности после операции без анестезии — потому что медсестра украла у них фентанил. Этот случай произошёл в 2020 году.

Честейн присоединяется к ранее анонсированным в актёрском составе звёздам Эмилии Джонс и Эми Райан. Джессика играет Кейтлин Лэнгфорд, бывшего искусствоведа, которая последние десять лет провела в бесконечном цикле неудачных попыток лечения бесплодия.