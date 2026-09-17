Вышел трейлер хоррора «Психопатка» на русском языке

Кинокомпания «Вольгá» опубликовала дублированный трейлер хоррора «Психопатка» со звездой «Собирателя душ» Майкой Монро.

Трейлер хоррора «Психопатка» на русском языке

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольгá».

Сюжет ленты развернётся в 1858 году. Картина расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

Главную роль исполнила звезда хоррора «Собиратель душ» Майка Монро. В фильме также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры. Режиссёром «Психопатки» выступил Закари Уигон — постановщик фильма «Стоп-слово».