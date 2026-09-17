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Вышел второй сезон мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Вышел второй сезон мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
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Сегодня на Netlix состоялась премьера второго сезона мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Все эпизоды продолжения уже можно посмотреть на стриминге.

События продолжения вновь развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала братьев Даффер. Автор шоу Эрик Роблес и студия Flying Bark Productions отметили, что продолжат развитие истории Одиннадцатой и её друзей, на нарушая при этом канон «Очень странных дел».

Премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» состоялась менее полугода назад 23 апреля. Шоу собрало более 2,8 млн просмотров за первые выходные.

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