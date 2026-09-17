Вышел тизер мистического сериала «Улей» — премьера осенью

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил дебютный тизер сериала «Улей». Мистический детектив выйдет уже этой осенью, точную дату релиза авторы назовут в ближайшее время.

Видео доступно во VK-канале «Амедиатека». Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

По сюжету труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на фестиваль «Золотая рампа» со спектаклем «Улей». На открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли Марк погибает прямо на сцене. Режиссёр Кира решает не отменять премьеру: труппа продолжает репетиции, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением. Следователь Артём считает произошедшее несчастным случаем. Но друг Марка — монтировщик Алексей — уверен, что актёр был убит. Вместе с актрисой Ритой он начинает собственное расследование.

Главные роли в сериале сыграли Агриппина Стеклова («По щучьему велению»), Полина Кутепова («Каникулы»), Игорь Кузнецов («Всё хорошо»), Павел Ворожцов («Моя собака – космонавт») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Осипьян («Купцы и дети»).