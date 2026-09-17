В кинотеатрах России вышли «Сумерки» — это повторный показ вампирской саги

17 сентября в кинотеатрах России начался повторный показ саги «Сумерки». Все пять картин по мотивам романов Стефани Майер вновь покажут в России осенью-зимой в привычном русском дубляже — сейчас доступна первая часть, вышедшая в 2008 году.

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Лента рассказывает историю 17-летней Беллы, которая переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнаёт, что он происходит из семьи вампиров. Главные роли в проекте сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Билли Бёрк.

Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе. Она стартовала в 2008 году и собрала в прокате более $ 3 млрд. Остальные фильмы будут выпускать почти каждый месяц. Финальную картину франшизы — «Рассвет. Часть 2» — представят 11 февраля 2027 года.