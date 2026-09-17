Spotify показал билборды с GTA 6 и намекнул на коллаборацию

Крупнейший музыкальный стриминг Spotify опубликовал новый пост в своих соцсетях. Создатели сервиса показали билборды из разных городов США со стилизованными кадрами из GTA 6 и логотипом приложения.

Фото: Spotify

Фото: Spotify

Фото: Spotify

В Spotify пока не раскрывали деталей постов, однако в Сети предполагают, что речь идёт о полноценной коллаборации между GTA 6 и стримингом. Вполне возможно, именно в шведском сервисе появится саундтрек будущего криминального экшена и останется эксклюзивом платформы на какое-то время. Всеми деталями в Spotify наверняка поделятся уже в ближайшее время.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.