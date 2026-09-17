Начался 29-й сезон «Южного парка» — под названием «Южная Америка»

17 сентября стартовал 29-й сезон культового мультсериала «Южный парк». Продолжение анимационного проекта вышло на Comedy Central и в онлайн-кинотеатре Paramount+ под шуточным названием «Южная Америка».

Видео доступно на YouTube-канале South Park. Права на видео принадлежат Paramount.

Так, по сюжету первого эпизода мама Картмана подарила своему сыну электроскутер, на котором он начинает разъезжать по всему Южному парку. Сперва школьник просто катается по городу, после чего входит во вкус и начинает устраивать беспорядки, грабить прохожих и глумиться над окружающими.

Всего в 29-й сезон «Южного парка» войдёт шесть эпизодов — их будут выпускать каждые две недели.