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Эпичный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4 с Мадсом Миккельсеном — релиз 23 октября

Эпичный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4 с Мадсом Миккельсеном — релиз 23 октября
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Activision представила большой трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4. Релиз шутера состоится уже 23 октября, а 16-го числа всем владельцам игры откроется доступ к сюжетной кампании.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Так, в ролике показали сюжетную завязку с конфликтом в Корее. Сюжет сосредоточен вокруг двух главных героев: рядового Пака, южнокорейского новобранца, и капитана Джона Прайса, бывшего командира Оперативной группы 141. Одного из главных злодеев, судя по ролику, сыграл датский актёр Мадс Миккельсен, известный по Death Stranding.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Игра выйдет с русскими субтитрами.

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