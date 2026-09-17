Завершены съёмки сериала «Тяжёлый люкс» с Иваном Янковским — новые кадры

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съёмок сериала «Тяжёлый люкс». Производство шоу заняло около трёх месяцев: первоначально его снимали под названием «Палево». У проекта пока нет даты премьеры.

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Будущее шоу расскажет историю Ксении — жены богатого девелопера, которая пытается быть своей среди жителей Рублёвки. Но по трагической случайности она оказывается замешана в делах подпольной торговли люксовыми подделками.

Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский («Преступление и наказание»), Паулина Андреева («Метод»), Антон Васильев («Приговор») и Яна Поплавская («Неошибка»). Режиссёром выступил Илья Аксёнов («Капельник», «Мир! Дружба! Жвачка!»).