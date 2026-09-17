Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет главную роль в игре Physint Хидео Кодзимы

Студия Kojima Productions раскрыла актёрский состав игры Physint. Главную роль в будущем шпионском экшене Хидео Кодзимы сыграет Билл Скарсгард, звезда хоррора «Оно» и боевика «Джон Уик 4».

Обложка Physint Фото: Kojima Productions

Вместе со Скарсгардом в игре также появятся Чарли Фрейзер («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Ма Дон-сок («Поезд в Пусан») и Минами Хамабэ («Здравствуй, мир»). В будущем Хидео Кодзима пообещал раскрыть и других актёров, которые примут участие в проекте.

Актёрский состав Physint Фото: Kojima Productions

Разработка Physint началась совсем недавно, у игры пока нет даже примерной даты выхода. Известно, что игроков ждёт новый взгляд на шпионские боевики, который «вновь определит жанр». Сейчас создатель Metal Gear и Death Stranding также работает над экспериментальным хоррором OD: Knock для Xbox, у него тоже нет даты релиза.