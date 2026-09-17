NVIDIA выпустит видеокарты RTX 6000 в 2028 году — инсайдер

Авторитетный инсайдер Kepler_L2 раскрыл планы NVIDIA по выпуску следующего поколения видеокарт. По его данным, компания запланировала релиз RTX 6000 на 2028 год, раньше этого срока ждать новые графические чипы не стоит.

Аналогичная ситуация и у прямого конкурента из AMD. Компания готовится выпустить новое поколение видеокарт тоже в 2028 году. При этом в 2027-м производитель выпустит некий чип на основе технологии RDNA 5, его деталей пока нет.

В самой NVIDIA пока не комментировали слухи о релизе RTX 6000. По данным инсайдеров, компания также планировала выпустить линейку RTX 5000 Super, однако кризис памяти и ставка на ИИ-чипы изменили ситуацию.