Триллер «Чернила» от автора «28 лет спустя» выйдет в России 10 декабря

Кинокомпания «Атмосфера кино» объявила об официальном выпуске фильма «Чернила» в России. Триллер появится в отечественном прокате 10 декабря.

Сюжет картины основан на реальных событиях и развернётся в 1969 году. Лента расскажет о медиамагнате Руперте Мёрдоке, который приобрёл газету The Sun и сделал её одним из самых популярных изданий в мире.

Главные роли в «Чернилах» исполнили Джек О’Коннелл («Грешники»), Клэр Фой («Дыши ради нас»), Гай Пирс («Король говорит!»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэнни Бойл — автор знаменитой серии хорроров «28 лет спустя» и триллера «127 часов».