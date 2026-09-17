Драма «Один на рассвете» с Адамом Драйвером и Энн Хэтэуэй выйдет в декабре 2027 года

Издание Deadline раскрыло дату выхода фильма Alone At Dawn («Один на рассвете»). Премьера военной драмы на стриминговых сервисах состоится 25 декабря 2027 года. После этого картину выпустят в зарубежном прокате.

Будущая лента выступит экранизацией одноимённой книги Дэна Шиллинга и Лори Лонгфрист, которая основана на реальных событиях. Проект расскажет о боевом авиадиспетчере Джоне Чепмене, который отдал жизнь за своих товарищей. Спустя годы офицер разведки начинает своё расследование, чтобы доказать подвиг погибшего военного.

Главные роли исполнят Адам Драйвер («Последняя дуэль») и Энн Хэтэуэй («Одиссея»). Режиссёром выступит Рон Ховард — автор знаменитых фильмов «Игры разума» и «Гонка».