«Лучше раскроет сюжет книг»: Кит Харингтон — о сериале «Гарри Поттер»

На телешоу Today выступил звезда «Игры престолов» Кит Харингтон. Он рассказал о своём отношении к сериалу «Гарри Поттер», в котором он сыграет профессора Локонса.

Артист отметил, что считает предстоящее шоу отличной идеей. Несмотря на любовь к фильмам по «Гарри Поттеру», Харингтон считает, что в формате сериала авторы смогут лучше раскрыть сюжет оригинальных книг Джоан Роулинг.

Когда я узнал, что это будет сериал, я подумал, что это лучшая идея. Я люблю фильмы, но благодаря формату шоу авторы смогут по-настоящему раскрыть сюжет книг. Для такого книжного фаната, как я, это была действительно отличная идея.

Сериал «Гарри Поттер» стартует 26 декабря. Главные роли играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристкой картины выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками». В первый сезон войдут восемь эпизодов. Съёмки второго сезона стартуют осенью.