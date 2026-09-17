Музыкальный альбом по GTA 6 выйдет 19 ноября — в день релиза игры

Компания Rockstar Games раскрыла дату выхода музыкального альбома по предстоящей GTA 6. Релиз саундтрека состоится 19 ноября — в этот же день выйдет сама игра.

Фото: Rockstar Games

Сборник получил название Grand Theft Auto VI: The Album. В него войдёт 34 оригинальных композиций, которые передают «электризующую энергию Вайс-Сити и Леониды». Первые шесть синглов из альбома можно будет послушать уже 17 сентября на разных онлайн-площадках. Кроме того, саундтрек выпустят на виниловых пластинках и CD, а предзаказы на них уже открыты.

GTA 6 выйдет сначала на PS5 и Xbox Series X/S, а потом она доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры. Ранее на участие в саундтреке проекта намекали знаменитые музыканты, такие как Трэвис Скотт и Metro Boomin — их композиции действительно оказалась в альбоме.