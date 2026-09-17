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Фильм Хоттабыч с Бондарчуком (2027) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком — премьера 1 января
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила второй трейлер фильма «Хоттабыч». Сказка с Фёдором Бондарчуком выйдет в кинотеатрах России 1 января 2027 года.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Будущая лента расскажет историю мальчика Вольки, который случайно освобождает джинна. Мифическое создание мечтает вновь стать человеком и освободить свою дочь — для этого герои объединяются и готовятся к поединку с могущественным колдуном из прошлого.

Главные роли в фильме сыграли Фёдор Бондарчук («100 лет тому вперёд»), Марк Григорьев («Герой 115»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Никита Власов («Комбинация»).

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