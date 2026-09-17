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Фильм Жена и Пёс от Гая Ричи (2027) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн

Трейлер боевика «Жена и Пёс» Гая Ричи с Энтони Хопкинсом — выход в России в феврале
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила дебютный тизер фильма «Жена и Пёс» — новой работы Гая Ричи. Лента от создателя «Джентльменов» и других криминальных комедий выйдет в кинотеатрах России в феврале 2027 года.

Видео доступно во VK-канале «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Фильм расскажет историю влиятельного аристократа Малкольма Фэрбенка, который отходит от дел и должен передать семейное дело одному из своих детей: дочери Флоренс, годами бывшей его правой рукой, или сыну Гидеону, только что вышедшему из тюрь