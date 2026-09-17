Геймплейный трейлер игры по аниме «Гачиакута» — релиз в 2027 году

Компания Com2uS представила геймплейный трейлер GACHIAKUTA: BREAKOUT — игры по знаменитому аниме «Гачиакута». Проект выйдет в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале XBOX. Права на видео принадлежат Com2uS.

Игра представляет собой экшен с элементами выживания. Пользователям предстоит участвовать в боях с мусорными монстрами и бандитами, собирая ценные ресурсы для прокачки. Геймеры также смогут расширять свою штаб-квартиру, улучшая обстановку и общаясь с напарниками.

Действия аниме «Гачиакута» разворачиваются в будущем и рассказывают о парне по имени Рудо. Однажды его ложно обвиняют в убийстве и в наказание сбрасывают из летающего города, где он жил, в мир-свалку, в котором обитают хищные мусорные чудовища. С ними сражаются «уборщики», одним из которых становится Рудо. Проект уже продлён на второй сезон — дата выхода пока неизвестна.