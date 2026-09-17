Трейлер второго сезона сериала «Список смертников» с Крисом Праттом — выход 21 октября

Компания Amazon представила трейлер второго сезона сериала «Список смертников». Все эпизоды продолжения триллера выйдут на стриминговом сервисе Prime Video уже 21 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоу рассказывает о группе «морских котиков», которая попадает в засаду во время секретной миссии. Единственный выживший после возвращения домой узнаёт, что в трагедии виноваты члены правительства. В продолжении главный герой попытается остановить международный заговор и найти смысл жизни.

Главную роль вновь исполнил звезда «Стражей галактики» Крис Пратт. «Список смертников» снят по одноимённому роману Джека Карра — первый сезон вышел 1 июля 2022 года. Сериал тепло было принято зрителями: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 7,9/10.