Минцифры обсуждает с Apple запуск связи 5G на iPhone

Издание «РИА Новости» взяло интервью у главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Он рассказал о потенциальном запуска связи 5G в России для владельцев iPhone.

По словам руководителя, ведомство ведёт переговоры с компанией Apple насчёт разрешения подключения скоростной сети для российских пользователей их смартфонов. Деталей обсуждения глава Минцифры не раскрыл.

Мы ведём переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone.

О запуске связи 5G в России сообщили 11 сентября. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения открыли пока в 16 городах страны, но только для всех владельцев Android. Ранее в Минцифры сообщали, что россияне с iPhone получат возможность пользоваться 5G только после соответствующего решения Apple.