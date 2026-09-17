Лев Аслан — на кадре из фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»

Издание Empire представило обложку будущего выпуска журнала, который будет посвящён в том числе предстоящему фильму «Хроники Нарнии». На ней изображён мудрый лев Аслан, которого сыграла Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»).

Фото: Empire

Картина выступит экранизацией книги Клайва Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Белую колдунью воплотит звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. Одного из злодеев фильма сыграет Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».

Фильм «Хроники Нарнии» выйдет в зарубежном прокате 12 февраля 2027 года, а на стриминговом сервисе Netflix лента появится 2 апреля. Проект станет одной из первых картин компании с полноценным релизом в мировых кинотеатрах.