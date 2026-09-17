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Сериал Война, первый сезон (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, трейлер

Трейлер сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO — старт 1 октября
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Компания HBO представила трейлер сериала «Война». Триллер стартует на стриминговом сервисе HBO Max уже 1 октября — в него войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Шоу расскажет о разводе бизнесмена Моргана Хендерсона и кинозвезды Карлы Дювал. Каждого из них представляют одни из самых крупных юридический компаний Лондона. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну, которая становится для молодого юриста Джонни первым крупным делом.

Главные роли в «Войне» сыграли Доминик Уэст («Прослушка»), Сиенна Миллер («Я соблазнила Энди Уорхола»), Эмма Лейрд («Мэр Кингстауна») и другие актёры. Автором сериала выступил Джордж Кэй — создатель знаменитых шоу «Люпен» и «Захваченный рейс».

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