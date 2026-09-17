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Чемпион мэйджора HObbit вернулся в состав PARIVISION по CS 2

Чемпион мэйджора HObbit вернулся в состав PARIVISION по CS 2
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PARIVISION объявила о возвращении Абая HObbit Хасенова в основной состав по Counter-Strike 2. Казахстанский игрок заменил 18-летнего Вячеслава slaxejezzz Винокурова, который переведён в запас.

Глава организации Андрей Квасневский пояснил причины решения — команде не хватает опыта в ситуациях, требующих перестройки по ходу матча.

Прошедшие турниры показали, что свою игру мы всё ещё ищем и далеки от нашей оптимальной формы. В моментах, где нужно перестраиваться по ходу матча, решает опыт, и такого опыта в составе должно быть больше. Летом Абай выручил нас как stand-in и помог дойти до финала XSE.

HObbit выступает на профессиональной сцене с 2015 года. Главное достижение — победа на мэйджоре PGL Kraków 2017 в составе Gambit. Летом он уже играл за PARIVISION в качестве замены. Винокуров остаётся в организации и открыт к предложениям по аренде.

Дебют обновлённой команды состоится на ESL Pro League Season 24 в Катовице с 3 по 11 октября.

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