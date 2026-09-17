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Стильные постеры с героями сериала «Квест Вижна» от Marvel — старт 14 октября

Стильные постеры с героями сериала «Квест Вижна» от Marvel — старт 14 октября
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Компания Disney представила стильные постеры сериала «Квест Вижна» — нового проекта киновселенной Marvel. На них показаны сам Вижн, его сын Томми и Альтрон — злодей из фильма «Мстители: Эра Альтрона».

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Предстоящий сериал выступит прямым продолжением сериалов «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». В новом шоу главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность.

Сериал «Квест Вижна» стартует на стриминговом сервисе Disney+ уже 14 октября. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Джеймс Спейдер («Чёрный список»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»), Орла Брэйди («Иностранец») и другие актёры. Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»).

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