Стильные постеры с героями сериала «Квест Вижна» от Marvel — старт 14 октября

Компания Disney представила стильные постеры сериала «Квест Вижна» — нового проекта киновселенной Marvel. На них показаны сам Вижн, его сын Томми и Альтрон — злодей из фильма «Мстители: Эра Альтрона».

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Предстоящий сериал выступит прямым продолжением сериалов «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». В новом шоу главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность.

Сериал «Квест Вижна» стартует на стриминговом сервисе Disney+ уже 14 октября. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Джеймс Спейдер («Чёрный список»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»), Орла Брэйди («Иностранец») и другие актёры. Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»).