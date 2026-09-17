Компания Microsoft раскрыла системные требования шутера Gears of War: E-Day. Игра выйдет уже 6 октября на ПК и консолях Xbox Series X/S.
Для запуска проекта понадобятся компьютер с процессором Intel Core i7-6850K и видеокарта GeForce RTX 5050. Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i5-11600K и GeForce RTX 5060. Если пользователи хотят запустить шутер на максимальных настройках, то нужен компьютер с Intel Core i7-14700K и GeForce RTX 5070 Ti.
Фото: Microsoft
Минимальные системные требования Gears of War: E-Day (1080p/60 fps, средние настройки)
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-6850K или i5-10400 или AMD Ryzen 5 2600X
- Видеокарта: GeForce RTX 5050 или RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 или Radeon RX 9060
- Оперативная память: 12 ГБ
- Место на диске: 115 ГБ
Рекомендованные системные требования Gears of War: E-Day (1440p/60 fps, высокие настройки)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600
- Видеокарта: GeForce RTX 5060 или RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700XT или Radeon RX 9060XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 115 ГБ
Рекомендованные системные требования Gears of War: E-Day (4К/60 fps, ультранастройки)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-14700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
- Видеокарта: GeForce RTX 5070 Ti или AMD Radeon RX 7900XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 115 ГБ
Действие Gears of War: E-Day развернётся за 14 лет до первой части серии. Игра расскажет историю о первом вторжении инопланетных существ, главными героями выступят Маркус Феникс и Дом Сантьяго. Основные события шутера развернутся в городе Калона, новой локации для GoW.