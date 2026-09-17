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Саурон — на эпичных кадрах третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Саурон — на эпичных кадрах третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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Издание Entertainment Weekly представило эпичные кадры третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». На них показан Саурон, который занимается созданием Кольца Всевластия.

Фото: Entertainment Weekly/Amazon

Фото: Entertainment Weekly/Amazon

Предстоящие эпизоды продолжат историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

Третий сезон «Колец власти» стартует 11 ноября на стриминговом сервисе Prime Video. Ранее авторы сообщали, что продолжение будет куда мрачнее предыдущих. К главным ролям вернутся Морвет Кларк («Тёмные начала»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции»), Роберт Арамайо («Я ругаюсь») и другие актёры.

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