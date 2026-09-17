GTA 6 Online выйдет в 2027 году — глава Twitch

Издание Bloomberg взяло интервью у генерального директора платформы Twitch Дэна Клэнси. Он рассказал, когда выйдет онлайн-режим для GTA 6.

Руководитель сообщил, что релиз многопользовательского режима состоится в 2027 году. Он отметил, что обсуждал с компанией Rockstar Games планы по привлечению создателей контента к предстоящей игре. По мнению Клэнси, после выхода онлайн-режима всплеск интереса к проекту вырастет ещё больше. При этом сами разработчики пока не раскрывали дату выхода новой GTA Online.

Мы потратили много времени на обсуждение планов Rockstar, а также на то, чтобы помочь им придумать, как привлечь наших создателей контента к игре. Вы увидите большой всплеск интереса с выходом GTA 6, а затем он вырастет ещё больше в следующем году, когда они запустят многопользовательский режим».

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. Сначала проект выйдет на консолях, а позже доберётся до ПК. Ранее глава издательства Take-Two Штраус Зельник заявлял, что авторы продолжат поддерживать GTA Online после выхода шестой части.