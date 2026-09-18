Джон Легуизамо сыграет в фильме по «Полиции Майами»

Джон Легуизамо, сыгравший в том числе в «Одиссее» Кристофера Нолана, «Джоне Уике» и множестве других картин, получил роль в фильме по «Полиции Майами» с Майклом Б. Джорданом.

Картина получила название «Полиция Майами '85». Режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Съёмки стартуют в конце года, но точной даты пока нет.

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.

Зарубежный прокат стартует 19 мая 2028 года.