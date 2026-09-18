Стартовал второй сезон «Гангстерленда» с Томом Харди

Сегодня стартовал второй сезон сериала «Гангстерленд». Пока доступна лишь одна серия, всего их будет 10.

«Гангстерленд» повествует о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Одним из создателей картины выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Производство третьего сезона должно стартовать уже осенью. Ранее стало известно, что Том Харди покинул проект из-за конфликта на съёмках. Однако вскоре СМИ сообщили, что авторы договорились с актёром, он сыграет в третьем сезоне, несмотря на конфронтацию с создателями.