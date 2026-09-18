Появился новый постер расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

Disney продолжает рекламировать расширенную версию фильма «Мстители: Финал». На очередном постере показали героев в сборе и Таноса.

Новый постер расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

Фото: Disney

Повторный прокат ленты приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день». В будущую версию ленты попадут новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно, однако их общий хронометраж составит около четырёх минут.

Релиз «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.