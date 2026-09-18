Появился яркий постер боевика «Как ограбить банк» от автора «Быстрее пули»

Создатели боевика «Как ограбить банк» представили яркий постер ленты. На нём можно увидеть ключевых героев ленты, включая как главных, так и второстепенных персонажей.

Фото: Amazon

Картина расскажет историю грабителей, которые документируют в соцсетях каждое совершённое преступление. Однажды они всё же привлекают внимание полиции, за ними начинается охота.

Главные роли в фильме сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Кравиц («Бэтмен»), Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»), Анна Саваи («Сёгун») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэвид Литч — автор знаменитых боевиков «Быстрее пули» и «Каскадёр».