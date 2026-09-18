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Появился яркий постер боевика «Как ограбить банк» от автора «Быстрее пули»

Появился яркий постер боевика «Как ограбить банк» от автора «Быстрее пули»
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Создатели боевика «Как ограбить банк» представили яркий постер ленты. На нём можно увидеть ключевых героев ленты, включая как главных, так и второстепенных персонажей.

Фото: Amazon

Картина расскажет историю грабителей, которые документируют в соцсетях каждое совершённое преступление. Однажды они всё же привлекают внимание полиции, за ними начинается охота.

Главные роли в фильме сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Кравиц («Бэтмен»), Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда»), Анна Саваи («Сёгун») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэвид Литч — автор знаменитых боевиков «Быстрее пули» и «Каскадёр».

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