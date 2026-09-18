Джеффри Дин Морган хочет сыграть в ремейке «Побега из Нью-Йорка»

Зак Снайдер рассказал, что Джеффри Дин Морган настойчиво хочет сыграть в ремейке «Побега из Нью-Йорка». По словам режиссёра, Морган в шутку донимает его вопросами, может ли он в итоге появиться в ленте или нет.

Он буквально достаёт меня… Это лучший. Я его обожаю. Джеффри потрясающий.

Сюжет оригинальной картины разворачивался в 1997 году во время Третьей мировой войны. В фильме показали остров Манхэттен как большую тюрьму строгого режима. Главным героем выступал Змей Плискин, который должен был освободить захваченного президента США из плена.

Главную роль в ленте сыграл Курт Рассел, а снял фильм Джон Карпентер, известный по франшизе «Хэллоуин».