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Брендан Глиссон сыграет в сериале по Far Cry

Брендан Глиссон сыграет в сериале по Far Cry
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В Deadline сообщили, что в сериале по Far Cry cыграет Брендан Глиссон, известный по «28 дней спустя», «Баншям Инешерина» и другим картинам.

Сериалом занимается Ноа Хоули. Шоу выпустят в формате антологии, то есть каждый сезон посвятят отдельной истории во вселенной игр Far Cry. Общего сюжета между сезонами не будет. Создателем выступает Ной Хоули («Фарго», «Чужой: Земля»).

Когда сериал начнут показывать на FX, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». В актёрском составе также числятся Стив Бушеми и Лиззи Каплан.

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