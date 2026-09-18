Брендан Глиссон сыграет в сериале по Far Cry

В Deadline сообщили, что в сериале по Far Cry cыграет Брендан Глиссон, известный по «28 дней спустя», «Баншям Инешерина» и другим картинам.

Сериалом занимается Ноа Хоули. Шоу выпустят в формате антологии, то есть каждый сезон посвятят отдельной истории во вселенной игр Far Cry. Общего сюжета между сезонами не будет. Создателем выступает Ной Хоули («Фарго», «Чужой: Земля»).

Когда сериал начнут показывать на FX, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». В актёрском составе также числятся Стив Бушеми и Лиззи Каплан.