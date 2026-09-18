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IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут в России с рекордным количеством ограничений

IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут в России с рекордным количеством ограничений
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Мировые продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют 18 сентября. Ожидается, что в ближайшие дни смартфоны получат покупатели и из России, но с большим нюансом.

По данным газеты «Известия», новые гаджеты Apple выпустят в стране с рекордным количеством ограничений, которые в основном касаются функционала Apple Intelligence.

Каких функций не будет в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в России?

  • Отсутствие поддержки русского языка в Apple Intelligence;
  • Обновлённая Siri с персональным контекстом;
  • Социальная интеграция ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools — инструменты для переписывания, сокращения и изменения стиля текста;
  • Genmoji для создания собственных эмодзи;
  • Генератор изображений Image Playground и система Visual Intelligence для распознавания объектов с помощью камеры;
  • Расширенный поиск по фотографиям и функция Clean Up, автоматически удаляющая лишние объекты со снимков.
  • Отсутствие русского языка в Live Translation. Пользователи из России не смогут применить мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через AirPods;
  • Невозможность оплатить покупки через карты российских банков в App Store;
  • Невозможность оплатить встроенные покупки или оформлять подписки на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade и Fitness+.
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