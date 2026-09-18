IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут в России с рекордным количеством ограничений
Мировые продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют 18 сентября. Ожидается, что в ближайшие дни смартфоны получат покупатели и из России, но с большим нюансом.
По данным газеты «Известия», новые гаджеты Apple выпустят в стране с рекордным количеством ограничений, которые в основном касаются функционала Apple Intelligence.
Каких функций не будет в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в России?
- Отсутствие поддержки русского языка в Apple Intelligence;
- Обновлённая Siri с персональным контекстом;
- Социальная интеграция ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools — инструменты для переписывания, сокращения и изменения стиля текста;
- Genmoji для создания собственных эмодзи;
- Генератор изображений Image Playground и система Visual Intelligence для распознавания объектов с помощью камеры;
- Расширенный поиск по фотографиям и функция Clean Up, автоматически удаляющая лишние объекты со снимков.
- Отсутствие русского языка в Live Translation. Пользователи из России не смогут применить мгновенный перевод сообщений, телефонных разговоров и аудио через AirPods;
- Невозможность оплатить покупки через карты российских банков в App Store;
- Невозможность оплатить встроенные покупки или оформлять подписки на Music, iCloud+, One, TV+, Arcade и Fitness+.
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