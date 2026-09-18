IPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут в России с рекордным количеством ограничений

Мировые продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартуют 18 сентября. Ожидается, что в ближайшие дни смартфоны получат покупатели и из России, но с большим нюансом.

По данным газеты «Известия», новые гаджеты Apple выпустят в стране с рекордным количеством ограничений, которые в основном касаются функционала Apple Intelligence.

Каких функций не будет в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в России?