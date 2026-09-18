15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился постер «Angry Birds в кино 3» в духе «Обителя зла» по Resident Evil

Появился постер «Angry Birds в кино 3» в духе «Обителя зла» по Resident Evil
Комментарии

Создатели мультфильма «Angry Birds в кино 3» выпустили свежий постер в духе «Обителя зла» Зака Креггера по Resident Evil. Стиль постера повторяет его же, но для ленты Креггера.

Постер фильма «Обитель зла» по Resident Evil

Фото: Paramount Pictures

Третья часть анимационной серии вновь будет основана на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. В третьей части серии главный герой Ред столкнётся с величайшим испытанием в своей жизни — отцовством.

«Angry Birds в кино 3» выйдет в мировом прокате 23 декабря. Примечательно, что премьера ленты состоится спустя пять дней после «Мстители: Судный день». Постановщиком триквела выступил Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма.

Комментарии