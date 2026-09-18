Появился постер «Angry Birds в кино 3» в духе «Обителя зла» по Resident Evil

Создатели мультфильма «Angry Birds в кино 3» выпустили свежий постер в духе «Обителя зла» Зака Креггера по Resident Evil. Стиль постера повторяет его же, но для ленты Креггера.

Постер фильма «Обитель зла» по Resident Evil

Фото: Paramount Pictures

Третья часть анимационной серии вновь будет основана на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. В третьей части серии главный герой Ред столкнётся с величайшим испытанием в своей жизни — отцовством.

«Angry Birds в кино 3» выйдет в мировом прокате 23 декабря. Примечательно, что премьера ленты состоится спустя пять дней после «Мстители: Судный день». Постановщиком триквела выступил Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма.