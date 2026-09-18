В Сеть утекло около 200 ГБ данных Rockstar Games с ранними наработками GTA 6

Утром в Сети оказалось около 200 ГБ данных Rockstar Games. Датамайнеры их всё ещё изучают, чтобы найти наиболее интересные материалы, но пока это всё ещё в процессе.

В файлах уже обнаружили ранние наработки GTA 6, отменённое дополнение Liberty City для GTA 5, которое, впрочем, ещё могут выпустить в будущем для GTA 6, а также вырезанный контент из GTA Online и многое другое.

Вряд ли это как-то негативно скажется на релизе новой GTA, поскольку этого не произошло даже на фоне масштабной утечки от хакера, который после геймплейной демонстрации тайтла пропал из инфополя.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series.