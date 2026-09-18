В EA Sports FC 27 появился баг с подбрасыванием мяча вместо паса — как исправить

18 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 27 — нового футбольного симулятора от Electronic Arts. Запуск уже по традиции не обошёлся без проблем: многие игроки сообщают о странном баге с пасами. При попытке отдать передачу футболисты почему-то подбрасывают мяч, хотя иногда пас всё же срабатывает. Он обычно возникает у тех, кто пользуется нестандартными настройками управления.

Мы также столкнулись с этой проблемой и нашли полноценное решение. Для этого потребуется перенастроить управление и перезайти в игру, однако после этого ошибка пропадает навсегда.

Как исправить баг с подбрасыванием мяча в EA Sports FC 27

В главном меню перейти на три вкладки слева и выбрать самую нижнюю с настройками игры. Выбрать «Настройка управления», переключиться на «Классику» и настроить управление под себя, после чего сохранить настройку в формате «Своя конфигурация». Выйти из игры и перезапустить FC 27. Вновь перейти к «Настройкам управления», снова перенастроить управление под себя и сохранить конфигурацию. Выйти в прошлое меню с общими настройками и перейти в самую правую вкладку «FC» и нажать «Сохранить профиль FC».

Полноценный релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Вполне возможно, до релиза разработчики выпустят патчи, которые устранят техническую ошибку со стороны EA.