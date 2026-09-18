Состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла» по Resident Evil

18 сентября состоялась премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой вселенной Resident Evil. Хоррор уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до стран СНГ лента доберётся 25-го числа, а в России картину покажут 1 октября неофициально.

Новая «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Это вольная адаптация культовой серии видеоигр Resident Evil, автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер.

Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»). Критики уже назвали ленту одной из лучших экранизаций видеоигр в истории.